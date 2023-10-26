القسام: نحو 50 أسيرا لدينا قتلوا بقصف الاحتلال لغزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الخميس، أن عدد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً”.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية مابين 200 إلى 250 أسيرا من جنود الاحتلال ومستوطنيه ولدى القسام نحو 200 أسيرا، والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أنه أبلغ 212 عائلة أن أبناءها أسرى في غزة، وذلك منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بحسب وسائل إعلام عبرية.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع واستهداف المدنيين في اليوم الـ20 من العدوان على غزة، إذ لا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية ، بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية