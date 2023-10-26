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الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب تندد باستهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة

26 أكتوبر 2023
غزة 13 أكتوبر 2023 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 13 أكتوبر 2023، فرار فلسطينيين من منازلهم متجهين إلى جنوبي قطاع غزة. أمر جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، سكان مدينة غزة بالجلاء إلى المنطقة الجنوبية من القطاع الساحلي قبل هجوم بري إسرائيلي محتمل.

وطنا اليوم:في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ السبت 7 تشرين الأول في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين والأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصدر وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات البحرين والسعودية، وعمُان وقطر، والكويت، والمغرب بيان تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون لحقوق الانسان من قبل أي طرف بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي


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