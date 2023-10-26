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“‏القسام” تقصف “تل أبيب” ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة

26 أكتوبر 2023
“‏القسام” تقصف “تل أبيب” ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة

 

وطنا اليوم – ‏أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قصفت مدينة (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأفادت القناة /12/ العبرية أن منظومة القبة الحديدية اعترضت خمسة صواريخ من غزة أطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن صفارات الإنذار دوت في “تل أبيب” ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولليوم الـ20 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 6546 شهيدا فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وإصابة 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

 


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