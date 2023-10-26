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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 7028 بينهم 2913 طفلا

26 أكتوبر 2023
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 7028 بينهم 2913 طفلا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر لتبلغ 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 نساء، و397 مسنا إضافة إلى إصابة 18484 شخصا بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة من جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.
وكشفت أن انتهاكات الاحتلال ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 101 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة


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