رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الراحل صالح القلاب

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، في تشييع جثمان وزير الإعلام السابق صالح القلاب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي اليوم الخميس تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته