تعيين سامر علي الطيب مديرًا عامًا لشركة البتراء للتعليم

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم تعيين السيد / سامر علي الطيب مديرًا عامًا للشركة، وأقر مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 برئاسة السيد / موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة تعيين سامر الطيب مديرًا عامًا للشركة. ويذكر أن الطيب من مواليد عام 1972، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية عام 1994، والتحق بالعمل عام 2002 مديراً لدائرة التدقيق الداخلي في جامعة البترا، ومن ثم مديرًا ماليًا وإداريًا لشركة البتراء للتعليم منذ عام 2005.

وشركة البتراء للتعليم شركة مساهمة عامة تأسست عام 1990، وهي الشركة المالكة لجامعة البترا الخاصة.