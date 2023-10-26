الناصر : هدفنا التحول نحو الإعلان المفتوح في الوظائف

وطنا اليوم:قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الترشيح للوظائف من مخزون الديوان المعتمدة على الأقدمية لا يعكس أي مدخلات نوعية في مجال تلبية احتياجات الوظيفة، بحيث يخصص للأقدمية 50 نقطة من أصل 70.

وأوضح الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخميس، والفريق الفني لمشروع تطوير أدوات وآليات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، أن الديوان يهدف إلى التحول نحو الإعلان المفتوح الذي يسمح بتلبية احتياجات الوظيفة من مهارات وقدرات واستعدادات بشكل دقيق.

وشدد على أهمية وجود نظام استقطاب تنافسي على أساس الجدارة والكفايات الوظيفية في ظل التوجه نحو اللامركزية في التعيين والانتقال للإعلان المفتوح وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وبما يوفر مدخلات مناسبة للخدمة المدنية من الموارد البشرية ذات الكفاءة والموهبة.

الإجراءات العملية

وأكد الناصر أن الديوان يسعى عبر الإجراءات العملية إلى توجيه وتنظيم اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقا لمبادئ الجدارة والاستحقاق، وفق التطور التقني والتكنولوجي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة .

وأكد الناصر كذلك أهمية تحقيق مبدأ الثواب والعقاب للموظف الجديد وتقصير مدة التأهيل للموظف وتسريع انخراطه في العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وجود دقة وتعمق في أساليب الاختيار من خلال الامتحانات التنافسية وتنوعها، والمقابلات بأشكالها المختلفة.

جوانب سلوكية

وأشار إلى أن أهمية ذلك يكمن في أن بعض الأمور لا يمكن قياسها لاكتشاف جوانب سلوكية أو صفات شخصية أو أنماط إدارية تتطلبها عملية التفاعل في مجموعات العمل، وإنما من خلال مجموعة من الأدوات التي يعملون عليها لهذه الغاية بالتعاون مع وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبمتابعة وإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

ولفت إلى أن الديوان بدأ العمل على إدخال مفاهيم الكفايات الوظيفية والإعلان المفتوح والامتحانات المبرمجة في مرحلة مبكرة وقام بإطلاق مصفوفة الكفايات الوظيفية في 2011، تزامنا مع العمل على مشروع تحديث بيانات طلبات التوظيف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لطالبي التوظيف تحتوي على جميع المعلومات من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية والدورات التدريبية، من أجل الانتقال للإعلان المفتوح