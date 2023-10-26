وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 5807 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1%.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 177.6مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 7032.2 مليون دينار، مقابل ما قيمته 6836 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضا بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1189.1 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1291.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 5.8 مليار دينار حتى نهاية آب
وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 5807 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1%.