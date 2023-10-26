ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 5.8 مليار دينار حتى نهاية آب

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته ‏‏5807 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ‏تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1%.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية ‏بحوالي 177.6مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.‏

ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 ‏مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية ودون ‏رفع النسب الضريبية.‏

وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الشهور ‏الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 7032.2 مليون دينار، مقابل ما قيمته 6836 مليون دينار خلال ‏نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار ‏مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.‏

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضا بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل ‏الى ما قيمته 1189.1 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته ‏‏1291.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.‏

وعلى صعيد آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب 2023 بعد ‏استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (‏SSIF‏) الى ما نسبته 88.7% ‏من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2023 مقابل ما نسبته ‏‎88.8‎‏% من الناتج المحلي ‏الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه