دخول 12 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:دخلت 12 شاحنة مساعدات الخميس، عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق وغارات مدمرة للاحتلال الإسرائيلي منذ 20 يوما.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح، وائل أبو محسن، إنه دخل قطاع غزة 12 شاحنة من المساعدات عبر معبر رفح البري.

وأضاف: “تحمل الشاحنات مياها ومواد غذائية وأدوية” إلى القطاع الذي قطع الاحتلال عنه إمدادات الماء والكهرباء والوقود والعلاج ومقومات الحياة كافة.

ويصل العدد الإجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة 74 شاحنة، بحسب أبو محسن.

ولا تمثل شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع “نقطة في محيط” الاحتياجات اللازمة للقطاع المحاصر، بحسب الأمم المتحدة