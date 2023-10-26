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ارتفاع شكاوى الأردنيين من خدمات الاتصالات والبريد

26 أكتوبر 2023
ارتفاع شكاوى الأردنيين من خدمات الاتصالات والبريد

وطنا اليوم:بلغ عدد شكاوى المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، التي تعاملت معها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 2344 شكوى، مقارنة مع 1677 شكوى خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، بلغ عدد شكاوى خدمات الإنترنت 1395، والمتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل نحو 895 شكوى، ولخدمة الهاتف الثابت بلغ مجموع الشكاوى 35، والمتعلقة بخدمات البريد 19 شكوى.
وأشارت الى أنه تم إغلاق ما مجموعه 2090 شكوى بنسبة معالجة بلغت 89 بالمئة، والعمل جار على معالجة الشكاوى التي ما زالت قيد المتابعة مع الجهات المعنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وحرصها الدائم على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.
وقال، إن الهيئة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ وإطلاق حملات التوعية المختلفة التي تتناول العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في تعريف المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم.
يشار إلى أن الهيئة ومن خلال قسم شؤون المستفيدين تقوم باستقبال الشكاوى ومتابعتها من خلال الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)، أو البريد الإلكتروني (COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC.GOV.JO) وصفحة الهيئة على الفيسبوك ومنصة “أكس” والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى أو يتم الحضور شخصياً


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