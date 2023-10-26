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وزير خارجية إيران: الأوضاع بالمنطقة قد تخرج عن السيطرة

26 أكتوبر 2023
وزير خارجية إيران: الأوضاع بالمنطقة قد تخرج عن السيطرة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن حماس حركة تحرير فلسطينية في مواجهة الاحتلال وهذا يتطابق مع القوانين الدولية.
وأضاف اللهيان، أن أي قرار أممي يجب أن يطالب بوقف جرائم تل أبيب في قطاع غزة وإيصال المساعدات ورفض التهجير القسري.
وأكد أن الأوضاع في المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.
الى ذلك حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، بأن “لا مكان آمنا في غزة” بسبب قصف الاحتلال المركّز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت هاستينغز في بيان أن “الإنذارات المسبقة” التي وجهها جيش الاحتلال للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع “لا تحدث أي فرق”، مضيفة أن “لا مكان آمنا في غزة”.

البرلمان العربي
وأدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، واصفا هذا الصمت بأنه “وصمة عار على جبين المجتمع الدولي


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