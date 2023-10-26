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زيارة منتظرة لمساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى الأردن

26 أكتوبر 2023
زيارة منتظرة لمساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى الأردن

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، سافرت إلى الشرق الأوسط لعقد مشاورات مع الشركاء، بمن فيهم الأردن.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ليف توجهت إلى الشرق الأوسط للتشاور مع الشركاء الإقليميين، وتعزيز جهود تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وستكون المحطة الأولى لمساعدة الوزير ليف، في الإمارات العربية المتحدة، لتتوجه بعد ذلك إلى قطر وسلطنة عمان ومصر والأردن وإسرائيل، مع إمكانية إضافة محطات أخرى


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