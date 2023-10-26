السيبراني يحذر من إدخال البيانات البنكية على المواقع غير الموثوقة

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر “تلميحة رقم 15” من إدخال البيانات البنكية على المواقع غير الموثوقة، وذلك لتجنب خطر اختراق الحساب البنكي.

وقال المركز في بيان اليوم الخميس، “تأكد دوما قبل مشاركة مثل هذه المعلومات على مواقع إلكترونية أو حتى مع أشخاص مقربين”.

يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة “تلميحة رقمية” في نسختها الثانية تحت شعار “أمن حالك”، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.

وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني