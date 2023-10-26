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الأردن يطلب كرئيس للمجموعة العربية اجتماعا أمميا الخميس بشأن غزة

26 أكتوبر 2023
الأردن يطلب كرئيس للمجموعة العربية اجتماعا أمميا الخميس بشأن غزة

وطنا اليوم:تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت الجمعية العامة إن 100 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع، من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية.
وتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو.
وفي أعقاب فشل المجلس في 18 تشرين الأول في اعتماد مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل، تلقى مكتب رئيس الجمعية العامة ثلاث رسائل تطلب استئناف الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة بشأن الوضع في فلسطين.
إلى ذلك، قدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار لاعتماده من الجمعية العامة اليوم، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما يدعو إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 تشرين الأول و”يرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً


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