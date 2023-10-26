أمريكا ترسل سفاح العراق إلى إسرائيل لمحاربة حماس

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن أرسل إلى “إسرائيل” جنرال مشاة البحرية جيمس جلين، الملقب بـ”سفاح العراق”، والذي قاد عمليات الفلوجة عام 2004، للمشاركة في الحرب على غزة.

وأشارت الوسائل إلى أن الجنرال هو جيمس غلين، الذي شارك أيضا في العمليات ضد تنظيم “داعش”.

ووفق ما أوردت شبكة “سي إن إن”، أمس الأربعاء، فإن بايدن أرسل جلين ومجموعة من الخبراء العسكريين للمساعدة في التخطيط لاقتحام قطاع غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن “المسؤولين العسكريين الأمريكيين يحاولون إبعاد إسرائيل عن نوع حرب المدن الوحشية التي شنتها أمريكا ضد المتمردين في حرب العراق، حتى لا يتورط الإسرائيليون في معركة دموية”.

وأوضحت أن المستشارين يدعون إلى استخلاص الدروس من “واحدة من أكثر المعارك دموية” في الحملة العسكرية الأمريكية على الفلوجة -غربي العراق- عام 2004، والاعتماد على تجربة الاستيلاء على مدينة الموصل -شمالي العراق- التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2016.

كما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن شاطر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاوفه بشأن الخطة الإسرائيلية للهجوم البري على غزة.

وقال الموقع: إنه “على الرغم من “دعمه (بايدن) الكامل لإسرائيل وحقها في ضرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فإنه قام بشكل منهجي ودقيق بتأخير الغزو البري الوشيك لغزة”.

وأضاف الموقع أيضاً أن “أمريكا لا تريد أن تتصرف إسرائيل بتهور، أو دون أخذ مخاوف الولايات المتحدة في الاعتبار