قوات الردع الاستراتيجي الروسية تجري تدريبات نووية واسعة النطاق بإشراف بوتين

وطنا اليوم:أجرت قوات الردع الاستراتيجي النووية الروسية، البحرية والجوية والبرية، تدريبات على توجيه ضربة باستخدام الثالوث النووي، وذلك تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

واستمع الرئيس الروسي في بداية التدريبات إلى تقارير القيادات العسكرية، وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو، في كلمته بأنه تم خلال التدريب العمل على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية ردا على هجوم نووي للعدو الافتراضي.

بدوره قدم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، تقريرا عن الإجراءات التي تم العمل عليها خلال هذه التدريبات، وقال إن المنظومة الصاروخية الاستراتيجية المتنقلة التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية “يارس”، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية التابعة للأسطول الشمالي “تولا”، بالإضافة إلى حاملتي الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز “تو-95إم إس”، شاركت في التدريبات.

وتم خلال التدريبات التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة والتحكم العسكرية، ومهارات أفراد الإدارة والقوات العملياتية في التنظيم والسيطرة على القوات التابعة لها.

الى ذلك أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تتابع بقلق وألم الأحداث التي تشهدها الأرض المقدسة، التي لها مكانة مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين واليهود.

وقال بوتين: “أردت أن أتحدث إليكم عن الأحداث في الشرق الأوسط، وفي بعض المناطق الأخرى من العالم، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، حول الشرق الأوسط. لأن هذا يهمنا”.

وأضاف: “نتابع جميعا بقلق وألم في قلوبنا الوضع المأساوي على الأرض المقدسة، والتي له أهمية مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين واليهود وأتباع الديانات التقليدية الكبرى في العالم. حيث أودت جولة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحياة الآلاف من الأشخاص”.