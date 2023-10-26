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استشهاد الصحفية دعاء شرف بقصف إسرائيلي استهدف منزلها

26 أكتوبر 2023
استشهاد الصحفية دعاء شرف بقصف إسرائيلي استهدف منزلها

وطنا اليوم:استشهدت ، ليل الأربعاء الخميس ،الصحفية في إذاعة صوت الأقصى دعاء شرف وطفلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفقد أيضا الصحفي الفلسطيني هاني المغاري، من قناة “الأقصى”، 20 فردا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما استشهد 12 من عائلة وائل الدحدوح بينهم 9 أطفال(زوجته وابنته وابنه) في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت عائلة مراسل الجزيرة الدحدوح في مخيم النصيرات بعد أن نزحوا إليه.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بقصف استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم 9 أطفال.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 22 إعلاميا قتلوا منذ تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر


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