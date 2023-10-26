محلل إسرائيلي: عائلة مراسل الجزيرة كانت هدفا للجيش

وطنا اليوم:قال محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي إن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش، مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط.

وقبل الإعلان عن استهداف منزل عائلة الدحدوح، تداول الإعلام الإسرائيلي أنباء عن عزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإعلان بنفسه عن استهداف أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان يحزقيلي يتحدث للقناة حول هذا الخبر، وقال إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن المستهدف بسبب “حجم الدمار الذي نراه” مؤكدا أن حماس نفسها ربما لا تعرف ماذا جرى في الأماكن المستهدفة لأنها لا تملك قدرة الوصول أو الإخلاء.

لكن المحلل الإسرائيلي أكد أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا “على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة”.

وقد استشهد عدد من عائلة الزميل الدحدوح بينهم زوجته وابنته وابنه وحفيده، وأصيب بقية أولاده، في قصف وقع مساء الأربعاء، وما يزال كثيرون من أفراد العائلة تحت الأنقاض.

وخلال توديع ابنه محمود، اعتبر الدحدوح أن ما جرى كان انتقاما منه في أولاده