بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

محلل إسرائيلي: عائلة مراسل الجزيرة كانت هدفا للجيش

26 أكتوبر 2023
محلل إسرائيلي: عائلة مراسل الجزيرة كانت هدفا للجيش

وطنا اليوم:قال محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي إن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش، مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط.
وقبل الإعلان عن استهداف منزل عائلة الدحدوح، تداول الإعلام الإسرائيلي أنباء عن عزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإعلان بنفسه عن استهداف أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان يحزقيلي يتحدث للقناة حول هذا الخبر، وقال إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن المستهدف بسبب “حجم الدمار الذي نراه” مؤكدا أن حماس نفسها ربما لا تعرف ماذا جرى في الأماكن المستهدفة لأنها لا تملك قدرة الوصول أو الإخلاء.
لكن المحلل الإسرائيلي أكد أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا “على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة”.
وقد استشهد عدد من عائلة الزميل الدحدوح بينهم زوجته وابنته وابنه وحفيده، وأصيب بقية أولاده، في قصف وقع مساء الأربعاء، وما يزال كثيرون من أفراد العائلة تحت الأنقاض.
وخلال توديع ابنه محمود، اعتبر الدحدوح أن ما جرى كان انتقاما منه في أولاده


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:55

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة

22:53

عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

22:44

وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023