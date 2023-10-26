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احتجاج بمركزي الزرقاء على منع دخول السيارات الى السوق

26 أكتوبر 2023
احتجاج بمركزي الزرقاء على منع دخول السيارات الى السوق

وطنا اليوم:أضرب تجار سوق الخضار المركزي في الزرقاء عن العمل وأغلقوا أبواب محالهم التجارية، وذلك احتجاجا على منع دخول السيارات الى السوق.
وقال أحد التجار ، إن جميع أصحاب المحال داخل السوق تفاجؤوا بقرار منع دخول المركبات من التحميل وتم اغلاق باب السوق المركزي منذ فجر اليوم الخميس امام حركة الدخول.
تاجر آخر أكد ان عمل اليوم ذهب سدى وبضاعتهم المكدسة في مركبات الشحن قد تضررت نتيجة بقائها لفترة طويلة على متن المركبات، مشيرا الى أن زبائن السوق خرجوا للتزود من سوق عمان المركزي اثر اغلاق التجار لأبواب محالهم .
مدير سوق الخضار المركزي في الزرقاء زياد المعايطة، أكد أنه لم يتم منع دخول أي مركبة لشحن الخضار الى السوق وإنما قرار المنع كان للمركبات الخاصة بالمواطنين والمتسوقين، نافيا أن يكون هناك أي قرار قد يتخذ للإضرار بالتجار أو حركة الشراء.
وبين المعايطة ، أنه إجتمع سابقا مع كبار تجار السوق وتم الإتفاق على قرار منع دخول المركبات الخاصة الصغيرة الى الموقع وذلك لتسهيل حركة التسوق ودعم حركة عربات التحميل وبهدف تطوير السوق المركزي لما فيه مصلحة التجار والمتسوقين، منوها الى أن دخول المركبات الصغيرة هو مخالف لأنظمة العمل في الأسواق المركزية للخضار.
وأشار الى انه رغم كل ذلك، تم السماح بدخول المركبات لهذا اليوم منعا لتفاقم الامور ولبحث حل يلتزم به الجميع ولما فيه المصلحة العامة، مبينا ان ما جرى لم يكن مفاجئا حيث علم التجار بالقرار مسبقا ورغم ذلك أضربوا عن العمل، مشددا على أن باب سوق الخضار المركزي في الزرقاء مفتوح دون شك


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