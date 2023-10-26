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قبل وبعد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في غزة

26 أكتوبر 2023
قبل وبعد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في غزة

وطنا اليوم:أظهرت صور أقمار اصطناعية بعض مناطق قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي العنيف والأضرار الناجمة عنه.
وتظهر الصور التي التقطتها ونشرتها شركة “ماكسار تكنولوجيز”، بعض المدن والأحياء الفلسطينية في شمال قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيلي، الذي بدأ عقب هجوم حماس المفاجئ.
وقالت الشركة الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، إن الصور الأولى التقطت في مايو الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.
وترصد إحدى الصور بعض المناطق في مدينة بيت حانون التي كانت في البداية مأهولة، قبل أن تصبح مخربة بشكل شبه كامل.
كما وثقت صورة أخرى المناطق المتضررة في حيي العطاطرة والكرامة، شمالي غزة، إذ بدت البنايات والمساحات الخضراء مدمرة.
وفي الأثناء يواصل جيش الاحتلال قصف مواقع ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصا مناطق الجنوب التي دعا المدنيين النزوح إليها.
ولليوم العشرين على التوالي، يواصل الاحتلال قصف القطاع واستهداف المدنيين في قطاع غزة، إذ لا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6546 شهيدا منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17 ألفا و439 فلسطينيا بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 308 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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