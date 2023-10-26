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22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في إطلاق نار عشوائي بولاية مين الأميركية

26 أكتوبر 2023
22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في إطلاق نار عشوائي بولاية مين الأميركية

وطنا اليوم:ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مصدر في الشرطة، أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين الأربعاء، في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأميركية.
كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق، عن وقوع إطلاق نار مساء الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل.
وقالت شرطة ولاية مين على منصة إكس “هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة”.
ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على فيسبوك قائلا إنه طليق.
وطلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو رجل ملتح يرتدي قميصا طويل الأكمام وسروال جينز وكان يحمل بندقية في موقع إطلاق النار.
وفي تفاصيل جديدة صباح اليوم الخميس، كشفت مصادر إعلامية أن المهاجم مدرب سلاح وهو جندي احتياط في الجيش الأمريكي ،وعمره 40 عامًا، يُدعى روبرت آر كارد
وأصدر مركز مين الطبي في لويستون بيانا قال فيه؛ إنه “يستجيب لوقوع إصابات كثيرة وإطلاق نار عشوائي” وينسق مع مستشفيات المنطقة لاستقبال المرضى.
ولويستون جزء من منطقة أندروسكوجين وتقع على بعد قرابة 56 كيلومترا شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في مين.
وأفادت صحيفة صن جورنال، نقلا عن متحدث باسم شرطة لويستون، بوقوع إطلاق نار في ثلاثة مواقع مختلفة.
وقال مسؤول في واشنطن، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث وسيواصل تلقي المستجدات.


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