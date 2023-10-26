الجهود الدبلوماسية الاردنية بشان غزة مستمرة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مجموعةً من الاتّصالات، الأربعاء، ضمن الجهود الدبلوماسيّة والسياسيّة التي يقوم بها الأردن على كافّة المستويات لوقف عدوان الاحتلال على المدنيين في قطاع غزّة، وفي إطار التشاور المستمرّ.

وفي التفاصيل بحث الصفدي مع وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي أجرياه في إطار التشاور المستمر، سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على ‎غزة، ووقف التدهور الخطير والمعاناة التي تنتجها، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، حيثُ أكّدا ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما بحث الصفدي، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضرورة ضمان عدم توسع الحرب على غزة وإنهائها وما تنتج من معاناة؛ حماية لحياة المدنيين، واحتراماً للقانون الدولي، والقيم الإنسانية المشتركة، حيثُ شدد الوزيران على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى القطاع.

كما أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي، ‎جوزيب بوريل، محادثات هاتفية، لمتابعة للجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب والتدهور الخطير في ‎غزة، وضرورة إنهاء هذه المأساة الإنسانية التي إن استمرت ستدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية، وركزت المحادثات على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.