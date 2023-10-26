الأردن يزود مستشفيات غزة بالوقود

وطنا اليوم – تمكنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من تزويد مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة بكميات من الوقود أمس الأربعاء، حيث قامت شاحنة بتزويد المستشفى بالوقود. وتعتمد المستشفيات عادة في تزويدها بالوقود على وكالة «الأونروا» أو القطاع الخاص، لكن وللمرة الأولى التي توفر هذه المبادرة الأردنية المساعدة الطارئة ضمن الجهود التي تسعى الهيئة لتحقيقها اضافة الى المساعدات الطبية والغذائية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجه منذ بداية الأزمة بإدخال المساعدات الإنسانية سواء كانت اغاثية أو طبية أو غذائية وتقديم كل ما يمكن الى أهلنا في غزة لدعمهم ومساندتهم في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع.