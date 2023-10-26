اليوم 20 والمقاومة صامدة واسرائيل تزداد اجراماً

وطنا اليوم – العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ20 على التوالي والذي اطلق عليه جيش الاحتلال عملية “السيوف الحديدية”، وذلك ردا على عملية المقاومة الفلسطينية التي استهدفت مناطق مستوطنات “غلاف غزة” والتي اطلقت عليها كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى”

وزارة الصحة: لحظة استقبال الدكتور محمد الرن رئيس قسم الجراحة في مستشفى الاندونيسي والدكتور مؤيد الرن خبر استهداف منزلهما واستشهاد أفراد عائلتهما وهما على رأس عملهما قبل قليل.

وسائل إعلام اسرائيلية: سلاح الجو اعترض هدفا بوادي الأردن ويتم فحص ما إذا كان صاروخا سوريا من طراز أرض جو\

الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان