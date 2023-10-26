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اليوم 20 والمقاومة صامدة واسرائيل تزداد اجراماً

26 أكتوبر 2023
اليوم 20 والمقاومة صامدة واسرائيل تزداد اجراماً

 

وطنا اليوم – العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ20 على التوالي والذي اطلق عليه جيش الاحتلال عملية “السيوف الحديدية”، وذلك ردا على عملية المقاومة الفلسطينية التي استهدفت مناطق مستوطنات “غلاف غزة” والتي اطلقت عليها كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى”

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