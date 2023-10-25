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أول حوار من وائل الدحدوح بعد استشهاد أسرته: «فوضت أمرى إلى الله»

25 أكتوبر 2023
أول حوار من وائل الدحدوح بعد استشهاد أسرته: «فوضت أمرى إلى الله»

 

وطنا اليوم – قال الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، والذي تعرض منزله في مخيم النصيرات في شمال غزة للقصف، واستشهد وأصيب جميع أفراد عائلته، «هذه الأوقات صعبة على الجميع، على الشعب الفلسطيني وعلى كل أم وطفل ومدنى وكل واهم بأن جيش الاحتلال من الممكن أن يرحم أحد الناس».

وأضاف: «ظنوا أن هناك بقايا أخلاق عندما قال لهم توجهوا إلى شمال قطاع غزة فهي آمنة، فتوجهت أناس كثيرة جاءت مع عائلاتها».

 

 

وخلال الحوار مع قناة الجزيرة قال «الدحدوح»: «هنا شهداء ومصابين ابنى وابنتى وأشقائي وأبناء عمى وبناتى، كلهم مصابين»، مضيفا: «بقى لنا وطن وكرامة وهو الأهم من كل شئ بقيت لنا الإدارة واعتمادنا على الله وإيماننا الراسخ»، قائلًأ«:هذا خيارهم ودعا أن يمدهم الله بالقوة والعزيمة لاكمال الطريق والسير في نفس الطريق رغم الالم الذي تنوء به الجبال».


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