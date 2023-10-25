فضيحة جديدة للاعلام الاسرائيلي المعلومات التي كشفت عن ابوعبيدة قديمة من عام 2014

وطنا اليوم – زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بالكشف عن صورة أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس واسمه الحقيقي، قبل أن تتضح أهداف الاحتلال التضليلية.

حيث حاول اول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تفجير “قنبلة إعلامية” قام بالترويج لها لساعات، وهي الكشف عن صورة أبي عبيدة واسمه الحقيقي. حقيقة الكشف عن صورة أبي عبيدة وأفاد مراسلنا، بأنه اتضح أن صورة أبي عبيدة المشار إليها هي نفسها التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي في العام 2014، ويتم تداولها بشكل واسع جدًا في الإعلام الإسرائيلي.

وبينما لفت إلى أن كتائب القسام كانت نفت صحة الصورة في العام نفسه، أردف بأن الكشف الذي كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يروج له لساعات على أنه قنبلة إعلامية، تحوّل في نهاية المطاف إلى فضيحة له حتى في الإعلام الإسرائيلي.