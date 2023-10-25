بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

فضيحة جديدة للاعلام الاسرائيلي المعلومات التي كشفت عن ابوعبيدة قديمة من عام 2014

25 أكتوبر 2023
فضيحة جديدة للاعلام الاسرائيلي المعلومات التي كشفت عن ابوعبيدة قديمة من عام 2014

 

وطنا اليوم – زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بالكشف عن صورة أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس واسمه الحقيقي، قبل أن تتضح أهداف الاحتلال التضليلية.

حيث حاول اول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تفجير “قنبلة إعلامية” قام بالترويج لها لساعات، وهي الكشف عن صورة أبي عبيدة واسمه الحقيقي. حقيقة الكشف عن صورة أبي عبيدة وأفاد مراسلنا، بأنه اتضح أن صورة أبي عبيدة المشار إليها هي نفسها التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي في العام 2014، ويتم تداولها بشكل واسع جدًا في الإعلام الإسرائيلي.

وبينما لفت إلى أن كتائب القسام كانت نفت صحة الصورة في العام نفسه، أردف بأن الكشف الذي كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يروج له لساعات على أنه قنبلة إعلامية، تحوّل في نهاية المطاف إلى فضيحة له حتى في الإعلام الإسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:53

عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

22:44

وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

20:24

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023