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بوتين: النظام العالمي الغربي قائم على النفاق

25 أكتوبر 2023
بوتين: النظام العالمي الغربي قائم على النفاق

 

وطنا اليوم – اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النظام العالمي الغربي قائم على النفاق والمعايير المزدوجة. وقال بوتين: “إنهم يتحدثون عن نظام عالمي جديد، جوهره هو نفسه في الواقع النفاق والمعايير المزدوجة، والمطالبات بالاحتكار، والهيمنة العالمية، في الواقع هو نظام استعماري جديد”.

وأضاف بوتين: “الغرب يرى كيف تكتسب عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب زخما كبيرا”. يذكر أنه في 21 أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، مؤكدا أن الأمريكيين سيكونون قادرين على بنائه “إذا كان لديهم ما يكفي من الجرأة والثقة بالنفس”. وقال بايدن: “أعتقد أنه لدينا فرصة، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم كما لم يحدث من قبل


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