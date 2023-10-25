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حشود عراقية تمنع تصدير النفط الى الاردن (تفاصيل)

25 أكتوبر 2023
حشود عراقية تمنع تصدير النفط الى الاردن (تفاصيل)

 

عامر الشوبكي
منعت حشود من مليشيات وفصائل عراقية بالقوة، صهاريج محملة بالنفط من العبور الى الاردن عبر منفذ الطريبيل، مما اضطر هذه الصهاريج الى العودة الى مدينة الرطبة على بعد 160 كيلو متر من منفذ الطريبيل.

وقد قام افراد هذه الحشود منذ الصباح الباكر بتهديد السائقين بحرق صهاريجهم، ملوحين بالاسلحة والعصي، وذلك على مرأى من قوات الجيش العراقي النظامية، حتى تمكنت هذه الحشود من منع اخر فوج صهاريج من العبور الى الاردن ، منها 29 صهريج عراقي وصهريج واحد اردني.

ويتمركز بعض اتباع التيار الصدري قرب الحدود الاردنية منذ ايام ، مطالبين بالعبور الى الاردن للوصول الى اسرائيل، بعد اعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب على غزة والمقاومة الفلسطينية.

وكان يمر الى الاردن عبر منفذ الطريبيل، قرابة 60 صهريج يومياً، نصف هذه الصهاريج اردنية ونصفها الاخر عراقية، وذلك حسب اخر اتفاق، ليتم توريد 15 الف برميل يومياً من نفط كركوك الى مصفاة البترول الاردنية، وتشكل 15% من حاجة الاردن اليومية من النفط.
عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة


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