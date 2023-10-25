وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بوفد من مجلس العموم البريطاني

وطنا اليوم:إلتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم الأربعاء، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بوفد من مجلس العموم البريطاني برئاسة السيدة أليشيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، الذي يزور الأردن حالياً.

وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة طوقان بعمق الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، ودورها في دعم الجهود التنموية ودعم اللاجئين. كما شكرت الوزيرة طوقان الجانب البريطاني لمواصلة دعم جهود الأردن في دعم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية، ودعم قطاعات التعليم، والحماية الاجتماعية، واللاجئين، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة.

وأطلعت الوزيرة طوقان الوفد على مستجدات سير العمل وأولويات التعاون ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. كما عرجت على أبرز ملامح وضع الإقتصاد الحالي، والتوقعات الإقتصادية، وأبرز التحديات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكدت على أهمية إستمرار الدعم الدولي لخطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية ليتسنى للأردن الإستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالشراكة الإستراتيجية بين الأردن وبريطانيا والتطلع الدائم لتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدين على دور الأردن الحيوي والمحوري في المنطقة. كما أشادوا ببرامج وخطط الإصلاحات المختلفة، وخاصة تحديث القطاع العام، والإنجازات التي تمت لغاية الآن في رقمنة عدد من الخدمات الحكومية.