نتنياهو: نستعد لغزو بري.. ولن أخوض في التفاصيل

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستعداد لغزو بري قائلا “لن أخوض في تفاصيل”، مشيرا الى انه “سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء”.

وأضاف: ” نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الرهائن لديارهم ونشجع الإسرائيليين على حمل السلاح”

وقال: “سيكون علي تحمل مسؤولية ما حدث في 7 تشرين الأول وينبغي على المدنيين في غزة التحرك إلى جنوب القطاع”.

وحول الرهائن، قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة حماس يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبينهم 54 مواطنا تايلانديا.

وفي تحديث للأرقام، قالت الحكومة أيضا إنه تم التأكد من مقتل أو فقد 328 شخصا من 40 دولة بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل. وبلغ العدد الإجمالي للقتلى نحو 1400 شخص في الهجوم.

وقالت إسرائيل إن 138 من الرهائن يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم 15 من الأرجنتين و12 من ألمانيا و12 أمريكيا وستة فرنسيين وستة روس.

ويُعتقد أن العديد منهم يحملون جنسية إسرائيلية مزدوجة، ولكن من شبه المؤكد أن بعضهم، مثل التايلانديين وخمسة رهائن نيباليين، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وهناك أيضا رهينة صيني وآخر سريلانكي واثنان من تنزانيا واثنان من الفلبين.

ومن بين الدول الأجنبية الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة الولايات المتحدة بمقتل 34 وفقد خمسة، وأوكرانيا بمقتل 25 وفقد اثنين، وفرنسا بمقتل 23 وفقد واحد، وروسيا بمقتل 23 وفقد أربعة.

ولقي خمسة مواطنين صينيين حتفهم وفقد آخر، بينما قُتل خمسة من نيبال وفُقد مثلهم