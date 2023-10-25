الاحتلال يرفض الافراج عن أردني أنهي محكوميته

وطنا اليوم:ناشد ذوو الأسير الأردني في سجون الاحتلال “محمد أحمد عيد” الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الخارجية إعادة شقيقهم إلى الأردن بعد مرور 50 يوما على انتهاء محكوميته.

وقال فوزي عيد شقيق الأسير الأربعاء، إن محمد اعتقل في 7 أيلول 2019، وحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2000 دينار أردني.

وبحسب فوزي عيد، أنهى محمد حكمه مطلع أيلول الماضي إلا أنه لم يفرج عنه حتى اللحظة.

وعلمت العائلة أنه جرى نقل محمد مؤخرا من سجن النقب إلى سجن ايالون وهو سجن تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية يقع في منطقة الرملة.

وغادر محمد عيد في عام 2019 برفقة ابن خالته إلى الأراضي الفلسطينية بطريقة غير شرعية، ليلقى القبض عليهما بعد اجتيازهما الحدود