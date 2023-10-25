الاحتلال يحذر من هجوم كبير في محيط غزة ويطلب التزام الملاجئ

وطنا اليوم:حذرت الجبهة الداخلية في الداخل المحتل، مساء الأربعاء، من هجوم كبير في محيط قطاع غزة، مطالبة المستوطنين التزام الملاجئ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل طائرات الاحتلال الغارات على عدد من المنازل في مناطق عدة بقطاع غزة.

وفي اليوم الـ19 من العدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع واستهداف المدنيين، ما أسفر عن تسجيل عشرات المجازر، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية