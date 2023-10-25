مساعدات نقدية وعينية لـ9900 أسرة خلال أيلول

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر أيلول الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ9900 أسرة، وأجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 798 زيارة، واستقبلت 8150 معاملة متعلقة بإعداد دراسات اجتماعية لمنح تأمين صحي لأسر فقيرة، و194 معاملة إعفاء من نفقات علاج، و58 معاملة لتسوية حقوق ورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 5 حضانات، وأنذرت حضانتين لتصويب أوضاعها وتحسين خدماتها، واستقبلت 13 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية، إضافة إلى إلحاق 37 طفلًا في دور الرعاية الإيوائية، و187حدثا بدور تربية وتأهيل الأحداث، وإجراء 733 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية.

وبين التقرير، أن الوزارة استقبلت 130 طلبًا لشراء مساكن، و76 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 20 جمعية، وتشكيل 13 هيئة إدارية مؤقتة، وإنهاء 3 هيئات مؤقتة، إضافة إلى إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبال 24 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و83 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1210 أسر، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 512 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 80 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 42 شخصا.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 9369 اتصالًا وشكوى، في حين بلغت نسبة الاستجابة 92 بالمئة.

وبلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة 35629، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 12045، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 47774.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 350 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 793 متسولًا ومتسولة