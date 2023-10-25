بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

رئيس النواب وسفير إسبانيا يؤكدان أهمية وقف الحرب على غزة

25 أكتوبر 2023
رئيس النواب وسفير إسبانيا يؤكدان أهمية وقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، السفير الإسباني لدى الأردن، ميغيل دي لوكاس، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها.
وأكد الصفدي والسفير الإسباني، أهمية وقف الحرب على غزة، ووصول المساعدات إلى المدنيين، وضرورة إسناد المجتمع الدولي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية إلى إعادة الجميع إلى طاولة السلام والوصول إلى حل عادل وشامل وفق حل الدولتين يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأن تنعكس العلاقات الوطيدة بين قيادة كلا البلدين على شكل مشاريع تعاون واستثمار متبادل تعود بالنفع على الشعبين الصديقين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

20:24

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

20:08

مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية

19:50

عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023