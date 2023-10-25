رئيس النواب وسفير إسبانيا يؤكدان أهمية وقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، السفير الإسباني لدى الأردن، ميغيل دي لوكاس، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها.

وأكد الصفدي والسفير الإسباني، أهمية وقف الحرب على غزة، ووصول المساعدات إلى المدنيين، وضرورة إسناد المجتمع الدولي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية إلى إعادة الجميع إلى طاولة السلام والوصول إلى حل عادل وشامل وفق حل الدولتين يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأن تنعكس العلاقات الوطيدة بين قيادة كلا البلدين على شكل مشاريع تعاون واستثمار متبادل تعود بالنفع على الشعبين الصديقين