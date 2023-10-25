وفد من جامعة SZEGED الهنغارية يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس جامعة عمان الاهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وفد من جامعة SZEGED الهنغارية يترأسه عميد كلية الاقتصاد وإدارة الاعمال الدكتور بيتر كوفاكس ايلديكو ، يرافقة الدكتور بوستاي فارجا مدير الشؤون الدولية، والدكتور برتالان بوزتاي مدير برنامج الطعام والشراب، وبحضور نائب مدير مركز الارتباط العالمي في جامعة عمان الأهلية الدكتورة فيروز ابو سويلم.

وانطلاقا من حرص جامعة عمان الأهلية على توطيد العلاقات الثنائية مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تحديث الخطط الدراسية وتدويل البرامج الاكاديمية ، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين والمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية والزيارات الاكاديمية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين والتبادل الطلابي.

وقد قام الوفد بزيارة كلية الأعمال في الجامعة حيث كان في استقبالهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور فايز حداد ونائب العميد للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد دحيات ، ونائب العميد لشؤون الاعتماد وإدارة الجودة الأستاذ الدكتور سلطان المساعيد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ،حيث قام عميد الكلية بالترحيب بالحضور وتقديم موجز عن الكلية وأقسامها ،والتعريف برؤيتها ورسالتها الهادفة الى تقديم تعليم عالي الجودة ، وإجراء البحوث التطبيقية في مجالات الأعمال وخدمة المجتمع من خلال التشاركية والابتكار، وتخريج طلبة يتميزون بمهنية عالية وجاهزين للانخراط في سوق العمل.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تشكيل فريق بحثي مشترك