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جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع أكاديمية مستشارون محترفون تحتفي بتخريج طلبة الدبلومات التدريبية‎

25 أكتوبر 2023
جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع أكاديمية مستشارون محترفون تحتفي بتخريج طلبة الدبلومات التدريبية‎

وطنا اليوم:رعى الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي نائب رئيس جامعة فيلادلفيا حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدبلومات التدريبية الذي أقيم في صالة فيلادلفيا الرياضية بحضور نائب مدير عام الاكاديمية السيدة نور عقرباوي . حيث أشارت مديرة المركز الأستاذة الدكتورة أماني جرار في كلمتها أن يوم التخرج يمثل لحظة فارقة في حياة الطالب، فهو من جهة يمثل ثمرة لنهاية مسيرة اجتهاد وسهر والتزام، ومؤكده على اهمية الدورات والبرامج المهنية التي ترفد سوق العمل بالكفاءات العلمية والعملية.
وقدمت نائب مدير عام الاكاديمية ملخصًا موجزًا حول إنجازات المركز ومشاركات الطلبة. بالإضافة لأهمية العمل التشاركي و التعاون بين الأكاديمية وجامعة فيلادلفيا.
وبالختام قام نائب رئيس جامعة فيلادلفيا بتكريم المحاضرين وتسليم شهادات الدبلوم للطلبة الخريجين.


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