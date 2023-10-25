الملك يحذر : الأوضاع في غزة تتدهور بشكل متسارع

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، وفدا من مجلس العموم البريطاني بقيادة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أليشيا كيرنز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وجدد جلالته، خلال اللقاء، المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة والعمل على حماية المدنيين، مشيرا إلى أهمية دور بريطانيا في الدفع بهذا الاتجاه والدعوة إلى حماية المنشآت الطبية والحيوية في القطاع.

وحذر جلالة الملك من أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل متسارع، مؤكدا ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

كما حذر جلالته من العواقب الكارثية لتوسع الحرب في الإقليم