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الأردن يزود مستشفى ناصر في غزة بالوقود

25 أكتوبر 2023
الأردن يزود مستشفى ناصر في غزة بالوقود

وطنا اليوم:قال مصدر الأربعاء، إن الهيئة الخيرية الهاشمية تمكنت من تزويد مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة بكميات من الوقود.
وقال إن المستشفيات تعتمد عادة في تزويدها بالوقود على وكالة “أونروا” أو القطاع الخاص لكن للمرة الأولى التي توفر هذه المبادرة الأردنية المساعدة الطارئة ضمن الجهود التي تسعى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتحقيقها


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