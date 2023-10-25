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تبجح واستفزاز.. وزير بريطاني: إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي ولا نريد وقف اطلاق النار

25 أكتوبر 2023
A Palestinian sits on the rubble of a building destroyed in Israeli strikes, in Rafah in the southern Gaza Strip October 9, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

وطنا اليوم:أدلى وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، اليوم الأربعاء، بتصريحات داعمة بقوة لإسرائيل، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار في غزة باعتبار أن قوات الاحتلال لم تنتهك القانون الدولي.
يذكر أن بريطانيا خلال احتلالها لفلسطين قامت بزرع العصابات الصهيونية هناك، وقدمت وعدها المشهور “بلفور” للصهاينة.
ودأبت بريطانيا على إعدام كل فلسطيني تعثر معه على رصاصة – وإن كانت فارغة – فيما كانت تدعم العصابات الصهيونية بالسلاح والعتاد والرجال.
وأفاد بأنه “لن يعلق بشكل مباشر” على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مضيفا أنه لا ينبغي إجراء مقارنة بين إسرائيل وحماس.
وكان غوتيريش قال أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن غزة تشهد الآن “معاناة هائلة”، معتبرا أن “هجمات حماس لم تأت من فراغ في ظل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الخانق، ولا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي”.
وأثارت تصريحات غوتيريش رد فعل شديدا من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي سأله “في أي عالم تعيشون؟” مذكّرا بالمدنيين وبينهم أطفال الذين قتلوا في هجوم “حماس” على إسرائيل.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر


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