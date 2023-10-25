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اول مقطع مصور لعملية اقتحام قاعدة زيكيم

25 أكتوبر 2023
اول مقطع مصور لعملية اقتحام قاعدة زيكيم

 

وطنا اليوم – بثّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسجيلاً مصوراً، لمحاولة قوة من الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، التسلل نحو موقع زيكيم العسكري.

وكان لافتاً تراجع جيش الاحتلال عن روايته التي نشرها أمس الثلاثاء، بإعلانه تصفية 10 من عناصر قوة الضفادع البشرية التي تسللت من البحر نحو زيكيم.

وكانت كتائب القسام أعلنت الثلاثاء، في بيان عن تمكن قوة من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام من التسلل بحرًا والإبرار على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان المحتلة.

 


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