بيان المقاومة ينقض كلام اللواء الدويري حول عملية زيكيم

وطنا اليوم – حلّل الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، دلالة عملية التسلل البحري لعناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على شواطئ زيكيم، وما إذا كانت ستؤثر على تأخير العملية البرية في قطاع غزة.

وكان متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم إحباط عملية تسلل من جهة البحر عند شاطئ زيكيم.

وسبق ذلك إعلان كتائب القسام أن قوة بحرية من مقاتليها تمكنت من التسلل إلى شواطئ زيكيم جنوب عسقلان، والاشتباك مع قوات الاحتلال، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من المتسللين. وقالت كتائب القسام، إن قوة من الضفادع البشرية تمكنت من التسلل بحرا والإبرار على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان، وخوض اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة.