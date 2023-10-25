تجارة عمان تقدم 500 ألف دينار دعما لأهالي غزة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن تقديم دعم مبدئي لأهالي قطاع غزة بمقدار 500 ألف دينار لشراء مستلزمات طبية وأدوية ومواد أساسية، وتجهيز مستشفيات متنقلة داخل القطاع.

وحث مجلس إدارة الغرفة خلال مؤتمر صحافي اليوم، جميع غرف التجارة على الاستمرار في حملاتها والإعلان عن يوم مفتوح لجمع التبرعات من القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة الأردن، وتأكيد إرسال كل الدعم عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ هذا الواجب