بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تجارة عمان تقدم 500 ألف دينار دعما لأهالي غزة

25 أكتوبر 2023
تجارة عمان تقدم 500 ألف دينار دعما لأهالي غزة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن تقديم دعم مبدئي لأهالي قطاع غزة بمقدار 500 ألف دينار لشراء مستلزمات طبية وأدوية ومواد أساسية، وتجهيز مستشفيات متنقلة داخل القطاع.
وحث مجلس إدارة الغرفة خلال مؤتمر صحافي اليوم، جميع غرف التجارة على الاستمرار في حملاتها والإعلان عن يوم مفتوح لجمع التبرعات من القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة الأردن، وتأكيد إرسال كل الدعم عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ هذا الواجب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

20:24

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

20:08

مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية

19:50

عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة

19:49

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023