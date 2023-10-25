هذا ما حصل لـ “الميركافا” الاسرائيلية

وطنا اليوم – رصد موقع متخصص في الشؤون العسكرية نتائج عمليات نفذت ضد دبابات “الميركافا” الإسرائيلية من الجبهتين اللبنانية وغزة، مشيرا أن إسرائيل فقدت 32 دبابة خلال 12 يوما.

وطنا اليوم – موقع “Infantmilitario” أفاد بأن مقاتلي حزب الله اللبناني دمروا على مدى 12 يوما ما لا يقل عن 12 دبابة من طراز “ميركافا – 4” بقذائف من طراز “كورنيت إي”.

كما ذكر ذات الموقع أن مقاتلي الفصائل المسلحة في قطاع غزة خلال نفس الفترة، دمروا ما لا يقل عن 20 دبابة من ذات الطراز “ميركافا – 4″، لافتا إلى أن هذا العدد في المجمل يمثل ما يقرب 10 بالمئة من أسطول الدبابات الجاهزة للقتال في الجيش الإسرائيلي.

في الحرب البرية الإسرائيلية المرتقبة التي يمهد لها السلاح الجوي بعمليات قصف مكثفة ومدمرة لأحياء غزة، يعتمد الجيش الإسرائيلي على قوات برية لها نصيب الأسد من مجموع قواته العاملة، وهي 133 ألف عسكري مما مجموعه 180 ألف جندي، علاوة على 380 الف جندي احتياطي في هذا الصنف من القوات.

أما السلاح الرئيس للقوات البرية الإسرائيلية فهي الدبابات التي يزيد عددها في الترسانة الإسرائيلية عن 4000 دبابة، ويوجد منها ما يقرب 1800 وهي قديمة من طراز “ماغاش” في قواعد التخزين، لكن بالإمكان استخدامها في العمليات العسكرية عند الضرورة.

دبابات “ماغاش” كانت أساسية في الجيش الإسرائيلي لفترة طويلة، وهي عبارة عن دبابات أمريكية وبريطانية أدخلت عليها تعديلات.

هذا الأمر استمر حتى نهاية السبعينيات، وحينها ظهرت دبابة “ميركافا” الإسرائيلية محلية الصنع.

لدى الجيش الإسرائيلي الآن أكثر من ألفي دبابة من طراز “ميركافا”، وهي تنتمي إلى أربعة أجيال، وتدرج إسرائيل بين الدول العشر الأولى في العالم بالنسبة لهذا السلاح.

لجدير بالذكر أن “ميركافا” هي هجين ثقيل بين الدبابة وناقلة الجنود، وعلاوة على طاقم الدبابة يمكنها حمل العديد من جنود الإنزال.

التقارير تذكر أن ترسانة إسرائيل من الدبابات تضم 160 قطعة من طراز “ميركافا – 3″، و200 دبابة من الطراز الأحدث “ميركافا – 4”.

خبراء عسكريون رصدوا استخدام المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة في الفترة الماضية أسلحة مضادة للدروع محلية، تمكنت من تدمير عدد من دبابات “مركافا – 4” الحديثة والمزودة بمعدات حماية نشطة، ما سيجعل المعركة المرتقبة بين الدبابات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين أثناء عمليات التحرك والالتحام في الحرب البرية المرتقبة، مرشحة، بحسب خبراء، للكثير من المفاجآت غير السارة للجيش الإسرائيلي.

خبراء في الشؤون العسكرين يشيرون على أن الفلسطينيين في قطاع غزة تمكنوا من إنتاج قذائف صاروخية قوية تستعمل في سلاح “آر بي جي”، ما سيمكنهم من مواجهة المدرعات الإسرائيلية، السلاح الرئيس في الغزو البري. وربما لهذا السبب، رصد خبراء أن الإسرائيليين قاموا مؤخرا بتزويد دبابات “ميركافا” بحماية إضافية واسعة للأجزاء العليا من الهيكل والبرج.

الطائرات هي السلاح الرئيس في الجيش الإسرائيلي، وربما تأتي دبابات “مريكافا” بعده من حيث الأهمية، إلا أن موقف دبابات “ميركافا” سيكون أكثر صعوبة، لأنها ستكون مع طواقمها وراكبيها قريبة على الأرض في ساحة المعركة.