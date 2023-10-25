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الملك للرئيس الفرنسي : وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى وعلى العالم أن يتحرك فورا

25 أكتوبر 2023
الملك للرئيس الفرنسي : وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى وعلى العالم أن يتحرك فورا

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى، وعلى العالم أن يتحرك فورا بهذا الاتجاه.
وبحث جلالته والرئيس الفرنسي الجهود الممكنة دوليا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحذر جلالة الملك في اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، من استمرار الحرب على قطاع غزة، الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.
وطالب جلالته المجتمع الدولي بالتحرك فورا للضغط على إسرائيل لوقف الحرب وحماية المدنيين وكسر الحصار عن القطاع.
وجدد جلالة الملك التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما أكد جلالته رفضه لأية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة.
وشدد جلالة الملك على أهمية دور فرنسا في دعم مساعي العمل تجاه أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وغادر الرئيس الفرنسي المملكة اليوم الأربعاء


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