تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي إلى المستوى السلبي

وطنا اليوم – أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “S&P” الليلة الماضية تخفيض التصنيف الإئتماني للاقتصاد الاسرائيلي من المستقر الى السلبي وذلك نتيجة تأثيرات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والتوقعات بعجز مالي غير مسبوق.

وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات نمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال ما تبقى من هذا العام بنسبة 1.5% فقط والى 0.5% في العام القادم 2024 ، حيث توقعت الوكالة تراجع النمو الاقتصادي في الربع الاخير من هذا العام بنسبة 5% وبالتالي ارتفاع نسبة العجز في الميزانية الى 5.3%.

وقالت الوكالة انها ستعاود النظر في التصنيف خلال ال 12 شهر القادمة وستقوم بتخفيضه أكثر حال تعمق الصراع بشكل كبير.