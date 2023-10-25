1550 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الأربعاء، إن أكثر من 1550 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض لم تستطع الطواقم الوصول إليهم أو انتشالهم منذ بدء العدوان.

وأضاف معروف، أن محافظة غزة والشمال تعمل بـ”حفار” واحد يتناوب على أماكن القصف.

وأوضح أنه نظرا لضعف الإمكانيات، فإنه في حال وقوع قصف في أكثر من مكان، تصبح المفاضلة للدفاع المدني بإنقاذ المكان الذي يسمع فيه أصوات للأحياء

الى ذلك أعلنت “اليونيسف” أن نحو 2400 طفل في غزة استشهدوا بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة خلال الأيام الـ18 الماضية، فيما أصيب ما يزيد عن 5300 بجروح، أي ما يعادل ارتقاء أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميا.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن “قتل وتشويه الأطفال واختطافهم، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال”.

وأضافت أن “الوضع في قطاع غزة يشكل وصمة عار متزايدة على ضميرنا الجماعي، إن معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال صادمة”.