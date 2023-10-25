خريجة جامعة البترا آلاء الدجاني تحصل على جائزة في المؤتمر الدولي ACCP في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:فازت خريجة كلية الصيدلة المبتعثة من جامعة البترا للحصول على درجة الدكتوراه آلاء الدجاني بجائزة علمية في المؤتمر الدولي ACCP في الولايات المتحدة.

وشارك في أعمال المؤتمر شركات ومؤسسات صيدلانية وتكنولوجية، وقدمت الدجاني ورقة بحثية تتعلق بمركبات الإندول. واستطاعت الدجاني من خلال دراستها لهذه المركبات أن تساهم في تطوير عملية تحليل عينات الدم من مرضى زراعة الكلى، بطريقة دقيقة وفعالة، ليتم فيما بعد بناء نموذج يساعد في دراسة تأثير هذه السموم على حركية الدواء، وتحديداً أدوية مرضى الكلى.

وثمّنت عمادة كلية الصيدلة والعلوم الطبية ومكتب متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة ومكتب الإيفاد في جامعة البترا إنجاز خريجة الجامعة المبتعثة آلاء الدجاني.