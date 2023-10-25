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الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديًا للمكملات الغذائية

25 أكتوبر 2023
الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديًا للمكملات الغذائية

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دليلًا إرشاديًا للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين للتعريف بها وباستخداماتها وأشكالها ومخاطر إساءة استخدامها.
وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن الدليل جاء بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن لأغذية الرياضيين من خلال تقديم نصائح وإرشادات توعوية ترتبط باستخدام أغذية الرياضيين ومنها ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة وطريقة الاستخدام والتأكد من خلوها من المواد المحظورة عالميا أو على أي مواد لها تأثير دوائي والتأكد من حصولها على موافقة حسب الأصول من المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
وأضاف مهيدات أن الدليل الموجّه لمتداولي أغذية الرياضيين ومرتادي مراكز اللياقة البدنية والمدربين العاملين فيها ومتلقّي الخدمة من مقدمي طلبات الإجازة ، يوضح أيضا متطلبات المؤسسة الخاصة بإجازة أغذية الرياضيين لدى قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين في مديرية الغذاء وإجراءات تسجيلها أصوليا والوثائق اللازمة لهذه الغاية.
ويتوفر الدليل، الذي أُطلق ضمن حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين تحت شعار: “استعملها صح” على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

http://www.jfda.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=422


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