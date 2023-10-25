بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

افيخاي ادرعي يكشف سرا لأول مرة… لماذا تأخر اجتياح غزة

25 أكتوبر 2023
افيخاي ادرعي يكشف سرا لأول مرة… لماذا تأخر اجتياح غزة

 

وطنا اليوم –  نفى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تأجيل العملية البرية على قطاع غزة، مؤكدًا أن “ثمة استعدادات إسرائيلية تجري الآن للانتقال إلى المرحلة المقبلة من الحرب”. وقال أدرعي، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي، إن إسرائيل ستختار التوقيت المناسب لبدء العملية البرية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد استعراض الخطط العسكرية والقيام بمزيد من التدريبات العسكرية، ورفع الروح المعنوية والكفاءة القتالية للجنود. وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 320 هدفا في قطاع غزة”، متابعا: “هذا القصف يأتي في إطار الاستعدادات للعملية البرية أو للمرحلة المقبلة من الحرب، حيث يتم قصف منصات إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق والأماكن التي تم نصب منصات إطلاق القذائف المضادة للدروع فيها”.

وشدد على أن “الهدف من المرحلة الحالية هو دعم الخطة العسكرية الواضحة للحرب، والمتمثلة في تفكيك منظومة حماس العسكرية والحكومية في قطاع غزة، وهذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي على الأرض”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

20:24

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

20:08

مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية

19:50

عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة

19:49

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023