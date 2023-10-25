افيخاي ادرعي يكشف سرا لأول مرة… لماذا تأخر اجتياح غزة

وطنا اليوم – نفى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تأجيل العملية البرية على قطاع غزة، مؤكدًا أن “ثمة استعدادات إسرائيلية تجري الآن للانتقال إلى المرحلة المقبلة من الحرب”. وقال أدرعي، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي، إن إسرائيل ستختار التوقيت المناسب لبدء العملية البرية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد استعراض الخطط العسكرية والقيام بمزيد من التدريبات العسكرية، ورفع الروح المعنوية والكفاءة القتالية للجنود. وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 320 هدفا في قطاع غزة”، متابعا: “هذا القصف يأتي في إطار الاستعدادات للعملية البرية أو للمرحلة المقبلة من الحرب، حيث يتم قصف منصات إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق والأماكن التي تم نصب منصات إطلاق القذائف المضادة للدروع فيها”.

وشدد على أن “الهدف من المرحلة الحالية هو دعم الخطة العسكرية الواضحة للحرب، والمتمثلة في تفكيك منظومة حماس العسكرية والحكومية في قطاع غزة، وهذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي على الأرض”.