صحة غزة: مستشفياتنا غير قادرة على تقديم أي خدمة

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية لجرحى العدوان.

مضيفا أنه بالرغم من فتح المستشفيات، إلا انها غير قادرة على تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري، لتمكن المستشفيات من متابعة عملها.

;lh حذر برنامج الغذاء العالمي في تصريح ، من كارثة خطيرة وشيكة قد تحل بقطاع غزة، جراء الحصار المطبق الذي تمارسه دولة الاحتلال، بالتزامن مع عدوانها المتواصل الذي خلف دمارا هائلا وخسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات.

ويعاني القطاع من أزمة إنسانية وصفت بالكارثية، وذلك بفعل النقص والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

طوفان الأقصى

وفي اليوم الـ19 من العدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع واستهداف المدنيين، ما أسفر عن تسجيل عشرات المجازر، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

الشهداء الفلسطينيين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة الى إصابة أكثر من 16 ألفا بجروح مختلفة، منذ بدء الحرب على القطاع